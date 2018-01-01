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Шевчук провел отпуск в аннексированном Крыму

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Экс-игрок сборной Украины предпочел отдых в Крыму заграничным курортам.
Вечяслав Шевчук
Вечяслав Шевчук
Getty Images

Экс-защитник донецкого Шахтер и сборной Украины, а ныне эксперт телеканалов Футбол 1/2 Вячеслав Шевчук был замечен на отдыхе в анексированном Крыме. 

Как сообщает издание Крым.Реалии, Шевчук отдыхал в отеле в Ялте сперва с 4-го по 15-е июня, а потом с 18-го июня по 3-е июля. Также отмечается, что бывший футболист отказался общаться с журналистами.

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Фото и видео: Крым.Реалии

 

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Теги: вне игры, футбол, Вячеслав Шевчук, Крым
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