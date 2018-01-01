Вернидуб: Хочу извиниться перед болельщиками за сегодняшнюю игру

Главный тренер Зари надеется, что, к матчу Лиги Европы, его команда придет в себя.

Главный тренер Зари Юрий Вернидуб прокомментировал игру своей команды в третьем туре УПЛ.

“Прежде чем вдаваться в подробности, хочу извиниться перед болельщиками за сегодняшнюю игру. То, что мы сегодня показали – это безобразие. Есть над чем задуматься. Так играть, как сегодня – это катастрофа. Не могу понять, почему так произошло. Все, что мне остается, это поздравить Черноморец с набранным очком.

Когда футболист, которого никто не прессингует, не может отдать передачу на пять метров, то это что-то серьезное. Пока не знаю, что с этим делать. Надеюсь, в четверг мы выйдем и докажем, что сегодняшняя игра – случайность. Иначе, нам в Лиге Европы делать нечего. Смотрел игры Браги, очень сильная команда, с которой точно не будет легко. Надеюсь, удастся привести футболистов в чувства и собрать на следующий матч”,- приводит слова Вернидуба пресс-служба Зари.

Напомним, что Заря сыграла вничью с одесским Черноморцем в матче третьего тура чемпионата Украины.

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