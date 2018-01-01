Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Вернидуб: Хочу извиниться перед болельщиками за сегодняшнюю игру

Комментариев: 0
Главный тренер Зари надеется, что, к матчу Лиги Европы, его команда придет в себя.
Юрий Вернидуб
Юрий Вернидуб
ФК Заря

Главный тренер Зари Юрий Вернидуб прокомментировал игру своей команды в третьем туре УПЛ.

“Прежде чем вдаваться в подробности, хочу извиниться перед болельщиками за сегодняшнюю игру. То, что мы сегодня показали – это безобразие. Есть над чем задуматься. Так играть, как сегодня – это катастрофа. Не могу понять, почему так произошло. Все, что мне остается, это поздравить Черноморец с набранным очком.

Когда футболист, которого никто не прессингует, не может отдать передачу на пять метров, то это что-то серьезное. Пока не знаю, что с этим делать. Надеюсь, в четверг мы выйдем и докажем, что сегодняшняя игра – случайность. Иначе, нам в Лиге Европы делать нечего. Смотрел игры Браги, очень сильная команда, с которой точно не будет легко. Надеюсь, удастся привести футболистов в чувства и собрать на следующий матч”,- приводит слова Вернидуба пресс-служба Зари.

Напомним, что Заря сыграла вничью с одесским Черноморцем в матче третьего тура чемпионата Украины.

Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Поделись:
Теги: футбол, Заря, Юрий Вернидуб
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь