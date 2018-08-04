Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Динамо отдало еще четвертых игроков в аренду Арсеналу-Киев

Комментариев: 1
Представительство гранда в столичном клубе увеличилось до семи человек.
Денис Янаков
Денис Янаков
ФК Динамо

Киевский Арсенал взял в аренду у киевского Динамо четвертых игроков. Это защитник Александр Мельник, полузащитник Денис Янаков, нападающие Даниил Сухоручко и Владислав Алексеев.

Напомним, что ранее в заявку "красно-синих" 2018/19 были внесены еще три игрока, принадлежащих столичному клубу: защитники Александр Осман и Владислав Дубинчак, а также полузащитник Павел Ориховский.

Таким образом, за "пушкарей" будут выступать уже семь игроков одного из грандов Украины.

Напомним, что Арсенал вышел в высший футбольный дивизион Украины по итогам прошлого сезона. Сейчас киевляне замыкают турнирную таблицу, не набрав в двух турах ни одного очка и пропустив пять мячей.

Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Поделись:
Теги: Арсенал Киев, Динамо Киев, чемпионат Украины
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
гость  (аноним)  04.08.2018, 21:40
Оценка:  0
гость
Нашел классный сайт с договорными матчами, взял у них 8 матчей и 8 зашло. За приглашенного человека дают скидку. Если будете брать скажите что от " awko ", буду благодарен. Сайт - fixedatp.com
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь