Динамо отдало еще четвертых игроков в аренду Арсеналу-Киев

Представительство гранда в столичном клубе увеличилось до семи человек.

Киевский Арсенал взял в аренду у киевского Динамо четвертых игроков. Это защитник Александр Мельник, полузащитник Денис Янаков, нападающие Даниил Сухоручко и Владислав Алексеев.

Напомним, что ранее в заявку "красно-синих" 2018/19 были внесены еще три игрока, принадлежащих столичному клубу: защитники Александр Осман и Владислав Дубинчак, а также полузащитник Павел Ориховский.

Таким образом, за "пушкарей" будут выступать уже семь игроков одного из грандов Украины.

Напомним, что Арсенал вышел в высший футбольный дивизион Украины по итогам прошлого сезона. Сейчас киевляне замыкают турнирную таблицу, не набрав в двух турах ни одного очка и пропустив пять мячей.

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