В Сети появилось видео эпизода, с чего началась ссора Хацкевича и Фонсеки

Наставник Динамо решил потянуть время.

После матча между Динамо и Шахтером в чемпионате Украины наставники команд устроили небольшую ссору.

На пресс-конференции Фонсека "иронизировал", что Хацкевич нашел способ обыгрывать Шахтер, а Хацкевич не уточняя рассказал, о чем говорил с португальским коллегой.

Теперь в сети появилось видео эпизода, из-за которого возник конфликт. В концовке встречи наставник "бело-синих" ловит мяч и не отдает его игроку Шахтера, а отбрасывает подальше. Именно это вызвало бурную реакцию у Фонсеки.

Напомним, что Динамо одержало домашнюю победу в центральном матче третьего тура УПЛ против Шахтера. Свое мнение об этой встрече также выразил главный тренер национальной сборной Андрей Шевченко.

Также на нашем сайте доступны видео гола и обзор центрального поединка третьего тура УПЛ.

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