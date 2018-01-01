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В Сети появилось видео эпизода, с чего началась ссора Хацкевича и Фонсеки

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Наставник Динамо решил потянуть время.
Паулу Фонсека и Александр Хацкевич
Паулу Фонсека и Александр Хацкевич
Олег Батрак, iSport.ua

После матча между Динамо и Шахтером в чемпионате Украины наставники команд устроили небольшую ссору. 

На пресс-конференции Фонсека "иронизировал", что Хацкевич нашел способ обыгрывать Шахтер, а Хацкевич не уточняя рассказал, о чем говорил с португальским коллегой.

Теперь в сети появилось видео эпизода, из-за которого возник конфликт. В концовке встречи наставник "бело-синих" ловит мяч и не отдает его игроку Шахтера, а отбрасывает подальше. Именно это вызвало бурную реакцию у Фонсеки.

Напомним, что Динамо одержало домашнюю победу в центральном матче третьего тура УПЛ против Шахтера. Свое мнение об этой встрече также выразил главный тренер национальной сборной Андрей Шевченко.

Также на нашем сайте доступны видео гола и обзор центрального поединка третьего тура УПЛ.

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Теги: Паулу Фонсека, Александр Хацкевич, Динамо Киев, шахтер
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