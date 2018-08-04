Денисов: Это Мораес не пожал руки футболистам Динамо

Гендиректор телеканала Футбол Александр Денисов уверен, что форвард Шахтера "ответил" экс-партнерам за их поступок в матче за Суперкубок.

Бразильский нападающий Шахтера Жуниор Мораес перед началом игры с Динамо не пожал руки киевлянам по собственной инициативе. Так считает директор телеканалов "Футбол" Александра Денисова.

"Сегодня уже сам Мораес прошел мимо игроков Динамо, не подав руки. Данная тема особо не интересна", - написал Денисов в своем Facebook после матча 3 августа.

Ранее сообщалось, что Александр Денисов в грубой форме раскритиковал главного арбитра матча Динамо – Шахтер.

Напомним, Динамо обыграло Шахтер в 3-м туре УПЛ. Смотри также видео голов и обзор матча Динамо – Шахтер.

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