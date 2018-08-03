Швед Телин отправился в Киев подписывать контракт с Динамо – источник

Киевляне перехватили нападающего у английского Ньюкасла.

Шведский нападающий Андерлехта Исаак Телин близок к тому, чтобы пополнить состав киевского Динамо, сообщает Fotbolldirekt.

Согласно данным источника, 26-летний футболист сборной Швеции прилетел в Киев и посетил матч чемпионата Украины Динамо – Шахтер. В ближайшее время стороны должны объявить о заключении сделки.

При этом еще в четверг ожидалось, что игрок перейдет в Ньюкасл, но киевляне сделали такое предложение, после которого Телин вылетел в Киев.

Также к вашему вниманию подборка лучших действий Исаака Телина.

Ранее сообщалось, что Динамо заинтересовано в подписании Марьяна Шведа из львовских Карпат.

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