На матче Динамо - Шахтер у журналистов 2+2 украли дорогие микрофоны

Теперь неизвестные могут делать прямые включения прямо из дома.

Курьезная кража случилась накануне на НСК Олимпийский во время матча чемпионата Украины между Динамо и Шахтер.

На этом матче работала передвижная телестанция канала "2+2", который обеспечивал трансляцию и послематчевые включения.

Как cсообщает "Страна", основываясь на информацию из собственных источников в Нацполиции, спортивные комментаторы "Плюсов" отвлеклись под конец матча и в это время кто-то из болельщиков украл с трибуны комментаторов принадлежащие "Плюсам" дорогостоящие микрофоны с наушниками фирмы "Senheiser".

Полиция просматривает камеры видеонаблюдения со стадиона и готовит запросы на другие телеканалы которые возможно засняли момент кражи.

Напомним, Динамо обыграло Шахтер в 3-м туре УПЛ. Смотри также видео голов и обзор матча Динамо – Шахтер.

Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!