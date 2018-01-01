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На матче Динамо - Шахтер у журналистов 2+2 украли дорогие микрофоны

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Теперь неизвестные могут делать прямые включения прямо из дома.
Журналисты увлеклись событиями на поле
Журналисты увлеклись событиями на поле
Олег Батрак, iSport.ua

Курьезная кража случилась накануне на НСК Олимпийский во время матча чемпионата Украины между Динамо и Шахтер.

На этом матче работала передвижная телестанция канала "2+2", который обеспечивал трансляцию и послематчевые включения.

Как cсообщает "Страна", основываясь на информацию из собственных источников в Нацполиции, спортивные комментаторы "Плюсов" отвлеклись под конец матча и в это время кто-то из болельщиков украл с трибуны комментаторов принадлежащие "Плюсам" дорогостоящие микрофоны с наушниками фирмы "Senheiser".

Полиция просматривает камеры видеонаблюдения со стадиона и готовит запросы на другие телеканалы которые возможно засняли момент кражи.

Напомним, Динамо обыграло Шахтер в 3-м туре УПЛ. Смотри также видео голов и обзор матча Динамо – Шахтер.

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Теги: футбол, Динамо Киев, Шахтер, УПЛ, чемпионат Украины по футболу
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