Григорий Суркис: Шахтер не может ничего противопоставить Динамо ни в Харькове, ни в Киеве

Вице-президент УЕФА Григорий Суркис прокомментировал победу Динамо над Шахтером.

По окончании матча третьего тура чемпионата Украины между Динамо и Шахтером на вопросы журналистов ответил бывший президент Динамо и ФФУ Григорий Суркис, ныне являющийся вице-президентом УЕФА.

– Я бы не сказал, что произошло что-то особенное. В последние полтора года Динамо приучило нас, что Шахтер не может ничего ему противопоставить ни в Харькове, ни в Киеве. Так что динамовцы просто подтвердили свои амбиции и класс.

– Хацкевич нашел свой рецепт успеха? Его тренерская мысль побеждает?

– Я против того, чтобы говорили о каком-то рецепте Хацкевича. Помните, как в двух своих чемпионских сезонах Динамо постоянно проигрывало Шахтеру. Хацкевич этот "вирус" вылечил. Я не первый год в футболе и вижу, что Фонсека пока не может найти противодействие Хацкевичу. Возможно, ему просто нечего предложить. У Шахтера есть определенные проблемы, он потерял много игроков. Как и Динамо. Но Хацкевич уже нашел общий язык со своими подопечными, которые доказывают, что их мастерство, терпение, готовность к изнурительным поединкам остается на высоком уровне. В четырех матчах сезона команда не пропускает и забивает. Неважно, сколько бить по воротам, важно забить столько, чтобы хватило для победы. Сегодня я увидел проблески футбола Лобановского. Хацкевич, Лужный и Шацких играли под его руководством и понимают, что универсализм, хорошая физическая форма, прессинг и аритмия в игре приносят результат. Возможно, Динамо не выглядит так ярко, как бразильцы Шахтера, но у Динамо талантливая молодежь. Но тренерам еще нужно много работать, чтобы болельщики не считали секунды до финального свистка и не молились, чтобы он быстрее прозвучал.

– Сегодня болельщики в знак протеста устроили флеш-моб...

– Я не буду комментировать намерения болельщиков. Мне это не позволяет корпоративная этика. Болельщики такой народ, который все понимает. Пусть они и ФФУ сами разбираются между собой.

Напомним, Динамо обыграло Шахтер в 3-м туре УПЛ. Смотри также видео голов и обзор матча Динамо – Шахтер.

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