Как киевляне в очередной раз обыграли "горняков": фотогалерея
Динамо добыло третью победу кряду в национальном первенстве и возглавило турнирную таблицу УПЛ.
Динамо обыграло донецкий Шахтер в третьем туре украинской Премьер-лиге сезона-2018/19. Поединок прошел в Киеве на стадионе НСК Олимпийский.
Единственный гол в матче на свой счет записал полузащитник "бело-синих" Беньямин Вербич.
Вашему вниманию фотогалерея встречи Динамо – Шахтер:
Фото: Олег Батрак, iSport.ua
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