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Как киевляне в очередной раз обыграли "горняков": фотогалерея

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Динамо добыло третью победу кряду в национальном первенстве и возглавило турнирную таблицу УПЛ.
Динамо оказалось сильнее Шахтера: фотогалерея
Динамо оказалось сильнее Шахтера: фотогалерея
Олег Батрак, iSport.ua

Динамо обыграло донецкий Шахтер в третьем туре украинской Премьер-лиге сезона-2018/19. Поединок прошел в Киеве на стадионе НСК Олимпийский.

Единственный гол в матче на свой счет записал полузащитник "бело-синих" Беньямин Вербич.

Вашему вниманию фотогалерея встречи Динамо – Шахтер:

Фото: Олег Батрак, iSport.ua
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Теги: футбол, Динамо Киев, Шахтер, УПЛ, фото, чемпионат Украины по футболу
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