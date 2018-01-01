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Морозюк – о победе над Шахтером: Мы бились друг за друга

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Защитник киевского Динамо рассказал, за счет чего его команде удалось в очередной раз обыграть Шахтер.
Николай Морозюк
Николай Морозюк
ФК Динамо Киев

Защитник Динамо Николай Морозюк прокомментировал победу киевлян над Шахтером в матче третьего тура чемпионата Украины.

"Думаю, главным стало то, что мы сегодня действительно бились друг за друга, играли как одна команда. Это единство и стало определяющим. Собственно, как и в предыдущих играх, где мы тоже показали себя настоящим коллективом", – приводит слова Морозюка официальный сайт киевлян.

Ранее Беньямин Вербич признался, что очень рад очередной победе над "горняками".

Напомним, Динамо обыграло Шахтер в 3-м туре УПЛ. Смотри также видео голов и обзор матча Динамо – Шахтер.

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Теги: футбол, Динамо Киев, Шахтер, УПЛ, Николай Морозюк, чемпионат Украины по футболу
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