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Вербич: Очень рад, что мы снова обыграли Шахтер

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Полузащитник Динамо – о победе над Шахтером.
Беньямин Вербич
Беньямин Вербич
ФК Динамо Киев

Автор забитого мяча в ворота Шахтера Беньямин Вербич поделился впечатлениями после победного поединка:

"Я очень рад, что мы снова обыграли Шахтер. Мы вновь проявили надежную игру в обороне и реализовали свой шанс в атаке, продемонстрировали, что любой команде будет непросто забить нам гол.

Главный тренер акцентировал наше внимание на игре в середине поля, чтобы мы активнее и агрессивнее играли в центральной зоне. Мы выполнили эту установку, несколько раз отбирали важные мячи и начинали свои контратаки", – приводит слова Вербича официальный сайт киевлян.

Напомним, Динамо обыграло Шахтер в 3-м туре УПЛ. Смотри также видео голов и обзор матча Динамо – Шахтер.

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Теги: футбол, Динамо Киев, Шахтер, УПЛ, Беньямин Вербич, чемпионат Украины по футболу
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