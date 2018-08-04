Вукоевич: Обыграть Шахтер два раза за две недели – большой плюс

Экс-игрок Динамо поделился впечатлениями от победы киевлян над Шахтером.

Бывший полузащитник Динамо Огнен Вукоевич, который сейчас работает в клубе менеджером-селекционером, прокомментировал победу киевлян над Шахтером в матче третьего тура чемпионата Украины.

"Очень хорошая и большая победа для Динамо. Атмосфера в раздевалке просто отличная", – заявил Вукоевич.

"Игра была тяжелой. В первом тайме у Динамо было два-три хороших момента. Во втором тайме открыли счет, после чего, конечно, чуть сели назад и ждали контратаки. Я считаю, что это большая победа. Чемпионат долгий, но это огромный шаг. Обыграть Шахтер два раза за две недели – большой плюс".

"Могу сказать, что судейство было очень-очень хорошее. Судейство не отличалось от того, которое мы видели на чемпионате мира. Все нормально, по карточкам нормально, держал игру нормально, шесть минут добавил. Так что Динамо заслуженно победило".

Напомним, Динамо обыграло Шахтер в 3-м туре УПЛ. Смотри также видео голов и обзор матча Динамо – Шахтер.

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