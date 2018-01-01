Степаненко: В ворота Динамо поставят пенальти, когда игрок возьмет мяч в руки

Тарас Степаненко уверен, что в УПЛ нужно вводить видеоповторы.

Полузащитник донецкого Шахтера Тарас Степаненко после поражения от Динамо остался недоволен работой судьи, который должен был ставить пенальти в ворота киевлян.

"Знаете, я уже не хочу говорить, по игре счет, или не по игре... Последние четыре матча мы проиграли со счетом 0:1. Что тут можно сказать? Результат на табло.

Тяжело говорить о матче. Понятно, что мы контролировали игру, пытались создавать моменты. И по судейству есть вопросы, как обычно. Это уже считается нормальным, когда соперник прыгает тебе на плечи в штрафной. Это не считается пенальти.

В ворота Динамо поставят пенальти лишь тогда, когда полевой игрок возьмет мяч в руки и пронесет его пару метров. Вот тогда, наверное, поставят пенальти. На Алане Патрике тоже нужно смотреть. Есть эксперты, которые разбирают такие моменты. Раз у нас судьи не могут брать на себя ответственность, и им не хватает какой-то внутренней силы, чтобы принять решение, которое влияет на игру, значит, нужно вводить видеоповторы.

На чемпионате мира мы видели, насколько видеоповторы помогли командам, некоторым даже дойти до финала. Люди следят за острыми моментами, которые мог не заметить судья. Раз судьи не могут брать на себя ответственность, значит нужно вводить технику", – приводит слова Степаненко Football.ua.

Также после матча дал волю эмоциям и генеральный директор телеканалов Футбол 1/2, который нелицеприятно высказался о работе главного арбитра.

После матча Паулу Фонсека заявил, что Александр Хацкевич лучше него. В свою очередь наставник Динамо парировал, сказав, что услышал о себе много нового от португальца.

Смотрите также видео гола и обзор матча Динамо – Шахтер.

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