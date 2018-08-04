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Денисов: Можаровского туалетной бумагой обеспечили до глубокой стартости

Комментариев: 2
Александр Денисов раскритиковал главного арбитра матча Динамо – Шахтер.
Александр Денисов
Александр Денисов
footballua.tv

Генеральный директор телеканалов Футбол 1/2 эмоционально высказался о поражении Шахтера в игре с Динамо (0:1), заявив, что главный арбитр матча Юрий Можаровский не поставил два пенальти в ворота киевлян.

"Не надо гнать на Пятова, вся жизнь вратарей состоит из супер-сейвов и супер-ляпов. Это две неделимые составляющие вратарского бытия. Сегодня на поле был не только один Пятов. Проиграла вся команда.

Отдельно арбитры. 2 не назначенных, очевиднейших пенальти в двух подряд матчах Шахтер – Динамо. Я о совпадениях слышал, но никогда с ними не сталкивался. Следом за Трухановым, слабительное принял Можаровский. Впрочем, сегодня туалетной бумагой его обеспечили до глубокой старости", – написал Денисов на своей странице в Facebook.

После матча Паулу Фонсека отказался говорить о судействе, заявив, что Динамо сыграло лучше его подопечных, так как смогло забить. 

Смотрите также видео гола и обзор матча Динамо – Шахтер.

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Теги: футбол, Динамо, Шахтер, УПЛ, Александр Денисов
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Комментариев (2)
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big-pronto36    04.08.2018, 00:13
Оценка:  +1
big-pronto36
Смотри шоб ты на аптеку всю оставшуюся не работалЮ холуй ахметовский!!!!!!!! Сидит тут в Киеве как прыщ на жопе!!!!!!!!!
гость  (аноним)  04.08.2018, 00:02
Оценка:  +2
гость
опять этот Пенисов халуй кротов ноет , ублюдок
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