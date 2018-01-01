Суркис: Мораес трижды сидел у меня в кабинете и говорил, что не перейдет в Шахтер

Игорь Суркис прокомментировал решение КДК о дисквалификации Исмаили.

Президент Динамо Игорь Суркис после победы над Шахтером (1:0) поделился ожиданиями от сезона, а также прокомментировал переход Жуниора Мораеса в стан "горняков".

– Как прокомментируете дисквалификацию Исмаили на два матча?

– Я доволен за главу КДК ФФУ, что команды сыграли в сильнейших в составах. Марлос (Суркис видимо имел ввиду Мораеса за драку с Срной – прим.ред.) за подобный эпизод получил пять игр. Для КДК правил нет.

– Что сказали Мораесу?

– Я ему ничего не скзаал. Руку не пожал. Сидеть три раза у меня в кабинете и говорить, что про переход в Шахтер не может быть и речи... Но он выбрал такой путь. Наша команда победила, и я его с этим поздравляю.

– Какие у вас ожидания от сезона?

– Надеюсь, люди будут ходить на футбол. Спасибо, что 46 тысяч пришло на стадион, хотя могли поехать на дачу. Низкий им поклон.

– Прокомментируйте слухи о смене тренера, якобы Сергей Ребров может вновь вернуться в Динамо?

– Это смешно. Такое всегда пишут особенно перед играми с Шахтером. Команда в надежных руках, она еще строится, – заявил Суркис в комментарии программе Профутбол.

После матча Паулу Фонсека заявил, что Александр Хацкевич лучше него. В свою очередь наставник Динамо парировал, сказав, что услышал о себе много нового от португальца.

Смотрите также видео гола и обзор матча Динамо – Шахтер.

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