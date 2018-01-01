Хацкевич: Владеть мячом – не значит побеждать, терпеть и играть без мяча – нужно уметь

Александр Хацкевич ответил на вопросы журналистов после победы над Шахтером.

Главный тренер киевского Динамо Александр Хацкевич прокомментировал победу своих подопечных над донецким Шахтером (1:0), заявив, что владение мячом – это еще победа.

"Недавно играли с Шахтером и с нашей стороны идет позиционная оборона и переход в атаку. Моментов много не бывает, но владеть мячом – не значит побеждать. Играть без мяча и терпеть – это нужно уметь. Да, есть определенные проблемы в атаке, недостает паса и хотелось бы освежить линию, например, но в обороне отрабатывают все. Ребятам большое спасибо и всех нас с победой.

Успеем ли востановиться к Славии? В прошлом году у нас был такой же график, и сейчас идет пятидневный цикл. Сейчас больше работы у медицинского штаба. Ребята – профессионалы и знают, как восстанавливаться. Готовиться к Славии начнем с воскресенья.

Пиварич? Он только прибыл и сыграл тайм за молодежную команду, у него было две недели отпуска. Сидклей отыграл 90 минут, и он в лучшем состоянии сейчас, чем Пиварич, набирает форму. Плюс не забывайте, что у нас есть и играет Николай Морозюк.

Что хотел изменить заменами? Когда меняли центр поля, то хотели больше контроля мяча. Гармаш прекрасно вышел и отыграл, Че Че сохранял мяч и добавил спокойствия. Андриевский прекрасно вошел в игру. Основная опасность Шахтера исходила из центра поля и ребята с первых минут проделали много работы без мяча.

Шапаренко? У нас есть обойма футболистов, 22 человека, и он работает вместе со всеми. Плюс была травма и есть определенная боязнь самого футболиста. Но с воскресенья он и остальные ребята будут готовиться к Лиге чемпионов", – заявил Хацкевич.

После матча Андрей Шевченко объяснил, за счет чего Динамо обыграло Шахтер.

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