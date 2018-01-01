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Хацкевич: Владеть мячом – не значит побеждать, терпеть и играть без мяча – нужно уметь

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Александр Хацкевич ответил на вопросы журналистов после победы над Шахтером.
Александр Хацкевич
Александр Хацкевич
ФК Шахтер Донецк

Главный тренер киевского Динамо Александр Хацкевич прокомментировал победу своих подопечных над донецким Шахтером (1:0), заявив, что владение мячом – это еще победа. 

"Недавно играли с Шахтером и с нашей стороны идет позиционная оборона и переход в атаку. Моментов много не бывает, но владеть мячом – не значит побеждать. Играть без мяча и терпеть – это нужно уметь. Да, есть определенные проблемы в атаке, недостает паса и хотелось бы освежить линию, например, но в обороне отрабатывают все. Ребятам большое спасибо и всех нас с победой.

Успеем ли востановиться к Славии? В прошлом году у нас был такой же график, и сейчас идет пятидневный цикл. Сейчас больше работы у медицинского штаба. Ребята – профессионалы и знают, как восстанавливаться. Готовиться к Славии начнем с воскресенья.

Пиварич? Он только прибыл и сыграл тайм за молодежную команду, у него было две недели отпуска. Сидклей отыграл 90 минут, и он в лучшем состоянии сейчас, чем Пиварич, набирает форму. Плюс не забывайте, что у нас есть и играет Николай Морозюк.

Что хотел изменить заменами? Когда меняли центр поля, то хотели больше контроля мяча. Гармаш прекрасно вышел и отыграл, Че Че сохранял мяч и добавил спокойствия. Андриевский прекрасно вошел в игру. Основная опасность Шахтера исходила из центра поля и ребята с первых минут проделали много работы без мяча.

Шапаренко? У нас есть обойма футболистов, 22 человека, и он работает вместе со всеми. Плюс была травма и есть определенная боязнь самого футболиста. Но с воскресенья он и остальные ребята будут готовиться к Лиге чемпионов", – заявил Хацкевич. 

После матча Андрей Шевченко объяснил, за счет чего Динамо обыграло Шахтер. 

Смотрите также видео гола и обзор матча Динамо – Шахтер. 

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Теги: футбол, Динамо, Шахтер, УПЛ, Александр Хацкевич
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