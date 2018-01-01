Хацкевич: услышал от Фонсеки много нового о себе

Главный тренер Динамо рассказал, что случилось после матча.

Главный тренер киевского Динамо Александр Хацкевич рассказал, что произошло между ним Пауло Фонсекой после матча, а также сказал, чего не хватает его команде.

“По окончанию поединка Фонсека возмущался, что мы не благодарим их за игру. Я спокойно подошел и пожал ему руку, а в ответ услышал о себе много нового. Знаете, там был и русский, и португальский, но, тем не менее, все слова я понял.

Возвращаясь к игре, нам немного не хватает еще одного качественного исполнителя в центре поля, который может отдать последний пас. И, пожалуй, чувствуется необходимость легкого форварда, способного переиграть оппонента один в один”,- сказал Хацкевич после матча.

Отметим, что на послематчевой пресс-конференции тренер Шахтера рассыпался комплиментами в адрес своего коллеги из Динамо.

Напомним, что Динамо одержало домашнюю победу в центральном матче третьего тура УПЛ против Шахтера. Свое мнение об этой встрече также выразил главный тренер национальной сборной Андрей Шевченко.

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