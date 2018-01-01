Фонсека: Хацкевич лучше меня

Главный тренер Шахтера прокомментировал его тренерское противостояние с наставником Динамо.

После поражения в третьем туре чемпионата Украины от киевского Динамо, главный тренер Шахтера Пауло Фонсека высказался о тренерском противостоянии с наставником Динамо Александром Хацкевичем.

“Победила команда, которая смогла забить. Такое часто происходит в подобных матчах. Больше мне сказать нечего.

Главный тренер Динамо лучше меня. Он доказывает это своими победами. Хацкевичу удалось разработать идеальную стратегию для игры против Шахтера. Я ни в коем случае не иронизирую, он побеждает – значит, он лучше, с чем его и поздравляю”,- сказал Фонсека после матча

Также португалец прокомментировал игру новичка команды Жуниора Мораеса.

Напомним, что на нашем сайте доступны видео гола и обзор центрального поединка третьего тура УПЛ.

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