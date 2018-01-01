Фонсека: Динамо сыграло лучше – они забили, а мы нет

Паулу Фонсека поделился эмоциями после игры с киевским Динамо.

Главный тренер донецкого Шахтера Паулу Фонсека ответил на вопросы журналистов после поражения от Динамо, заявив, что соперник его не удивил.

"Эта игра была абсолютной копией предыдущих встреч. Шахтеру отдали инициативу, пытались играть на контратаках. Динамо сыграло лучше – они забили, а мы нет.

Мое отношение к Динамо? Если говорить о соперничестве и игре, то не думаю, что что-то изменилось. Сегодня было лишь одно изменение – я видел стадион заполненным. Футбол в Украине заслуживает, чтобы на него ходили болельщики. Для нас это очень мотивирующее, когда столько людей приходило на стадион.

Хочу пожелать Динамо удачи в квалификации Лиги чемпионов.

Судейство? Не буду ничего говорить о судействе. Иначе всегда будут говорить, что жалуюсь на судейство.

Мораес? Жуниор играет великолепно и даже сегодня он много работал. Он провел отличный матч и работал на команду. Мы очень хорошо и очень просто добирались до штрафной соперника, но очень мало били по воротам.

Мы старались всегда пробить стену, которая сегодня являлась команда Динамо. Мораес сегодня даже особо не понадобился, не было надобности. Но он очень хорошо работает и был профессионалом.

ФФУ нарушила регламент с дисквалификацией Исмаили? У меня другое мнение. Исмаили вообще не должны были давать даже две игры дисквалификации", – сказал Фонсека на послематчевой пресс-конференции.

Ранее Андрей Шевченко объяснил, за счет чего Динамо обыграло Шахтер.

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