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Динамо – Шахтер 1:0 видео гола и обзор матча УПЛ

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Динамо минимально обыграло Шахтер благодарю голу Беньямина Вербича.
Динамо – Шахтер 1:0 видео гола и обзор матча УПЛ
Фк Шахтер Донецк

Киевское Динамо на своем поле обыграло донецкий Шахтер в матче 3-го тура украинской Премьер-лиги.

К вашему вниманию видео гола и обзор матча:

Динамо – Шахтер 1:0
Гол: Вербич, 65

Динамо: Бойко – Кендзера, Бурда, Кадар, Морозюк – Сидорчук (Андриевский, 72), Шепелев (Гармаш, 63) – Цыганков, Буяльский (Че Че, 82), Вербич – Беседин

Шахтер: Пятов – Данченко, Хочолава, Ракицкий, Исмаили – Степаненко (Фернандо, 76), Патрик – Марлос, Коваленко (Майкон, 90), Тайсон (Тотовицкий, 84) – Мораес

Предупреждения: Буяльский – Хочолава, Исмаили, Степаненко

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Теги: футбол, Динамо, Шахтер, УПЛ, видео голов, обзор матча
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