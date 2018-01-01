Динамо – Шахтер 1:0 видео гола и обзор матча УПЛ

Динамо минимально обыграло Шахтер благодарю голу Беньямина Вербича.

Киевское Динамо на своем поле обыграло донецкий Шахтер в матче 3-го тура украинской Премьер-лиги.

К вашему вниманию видео гола и обзор матча:

Динамо – Шахтер 1:0

Гол: Вербич, 65

Динамо: Бойко – Кендзера, Бурда, Кадар, Морозюк – Сидорчук (Андриевский, 72), Шепелев (Гармаш, 63) – Цыганков, Буяльский (Че Че, 82), Вербич – Беседин

Шахтер: Пятов – Данченко, Хочолава, Ракицкий, Исмаили – Степаненко (Фернандо, 76), Патрик – Марлос, Коваленко (Майкон, 90), Тайсон (Тотовицкий, 84) – Мораес

Предупреждения: Буяльский – Хочолава, Исмаили, Степаненко

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