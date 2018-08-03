В знак протеста против ФФУ, фаны Динамо забросали поле туалетной бумагой
Федерации также был адресован недвусмысленный слоган.
Фанаты киевского Динамо организовали флешмоб, целью которого было выражение протеста против действий ФФУ.
Во время поединка третьего тура УПЛ между киевским Динамо и донецким Шахтером, фанаты хозяев забросали поле туалетной бумагой, а также разместили баннер, который гласил: “подотритесь своим регламентом”.
Эти действия были адресованы федерации футбола, которая, вопреки своему регламенту, снизила наказание защитнику Шахтера Исмаили за инцидент, случившийся в Суперкубке Украины.
Отметим, что в матче третьего турнира победу праздновали киевляне, благодаря единственному мячу Вербича.
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