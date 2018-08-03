Переключиться на мобильную версию
Тренды:

В знак протеста против ФФУ, фаны Динамо забросали поле туалетной бумагой

Комментариев: 0
Федерации также был адресован недвусмысленный слоган.
Флешмоб болельщиков Динамо
Флешмоб болельщиков Динамо
dynamomania.com

Фанаты киевского Динамо организовали флешмоб, целью которого было выражение протеста против действий ФФУ.

Во время поединка третьего тура УПЛ между киевским Динамо и донецким Шахтером, фанаты хозяев забросали поле туалетной бумагой, а также разместили баннер, который гласил: “подотритесь своим регламентом”.

Эти действия были адресованы федерации футбола, которая, вопреки своему регламенту, снизила наказание защитнику Шахтера Исмаили за инцидент, случившийся в Суперкубке Украины.

Отметим, что в матче третьего турнира победу праздновали киевляне, благодаря единственному мячу Вербича.

Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Поделись:
Теги: футбол, Динамо, Шахтер, ФФУ
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Derrus    03.08.2018, 23:26
Оценка:  0
Derrus
Соберитесь на необитаемом острове все - фанаты и игроки. Играйте и бейте друг другу морды вечность. Задрали со своим футболом.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь