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Шевченко: Динамо выиграло, потому что имело больше желания

Комментариев: 1
Главный тренер сборной Украины поделился эмоциями от матча Динамо – Шахтер.
Андрей Шевченко
Андрей Шевченко
ФФУ

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко считает, что Динамо лучше Шахтера функционально готово к старту сезона. 

"Анализировать игру будут тренеры. Динамо выиграло, потому что имело больше желания. Команда в хорошем физическом состоянии.

Беседин? Артем зацепился за все мячи, оборонялся, атаковал. Как игрок сборной Украины, он сыграл на уровне.

Динамо выбрало правильную тактику, компактно играли сзади. Киевляне не давали пространства между линиями. У Шахтера как таковых моментов и не было, хотя в концовке могли сравнять счет.

Шахтер без Фреда, Феррейры, Бернарда? Я такие вещи не комментирую. Есть тренер, руководство клуба.

Динамо лучше готово физически", – сказал Шевченко в эфире телеканала 2+2.

Напомним, Динамо минимально обыграло Шахтер благодаря голу Беньямина Вербича. 

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Теги: футбол, УПЛ, Динамо, Шахтер, Андрей Шевченко
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Комментариев (1)
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Осталось 500 символов
гость  (аноним)  03.08.2018, 23:03
Оценка:  0
гость
это из той компании в которой сказали это тралейбусы подорожали а не талончики
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