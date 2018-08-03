Шевченко: Динамо выиграло, потому что имело больше желания

Главный тренер сборной Украины поделился эмоциями от матча Динамо – Шахтер.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко считает, что Динамо лучше Шахтера функционально готово к старту сезона.

"Анализировать игру будут тренеры. Динамо выиграло, потому что имело больше желания. Команда в хорошем физическом состоянии.

Беседин? Артем зацепился за все мячи, оборонялся, атаковал. Как игрок сборной Украины, он сыграл на уровне.

Динамо выбрало правильную тактику, компактно играли сзади. Киевляне не давали пространства между линиями. У Шахтера как таковых моментов и не было, хотя в концовке могли сравнять счет.

Шахтер без Фреда, Феррейры, Бернарда? Я такие вещи не комментирую. Есть тренер, руководство клуба.

Динамо лучше готово физически", – сказал Шевченко в эфире телеканала 2+2.

Напомним, Динамо минимально обыграло Шахтер благодаря голу Беньямина Вербича.

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