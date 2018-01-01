Динамо в очередной раз обыграло Шахтер

В Киеве завершился матч 3-го тура УПЛ между Динамо и Шахтером.

Динамо добыло победу над Шахтером в третьем туре чемпионата Украины по футболу.

Подробнее о матче читайте в этой статье немного позже.

Динамо – Шахтер 1:0

Гол: Вербич, 65

Динамо: Бойко – Кендзера, Бурда, Кадар, Морозюк – Сидорчук (Андриевский, 72), Шепелев (Гармаш, 63) – Цыганков, Буяльский (Че Че, 82), Вербич – Беседин

Шахтер: Пятов – Данченко, Хочолава, Ракицкий, Исмаили – Степаненко (Фернандо, 76), Патрик – Марлос, Коваленко (Майкон, 90), Тайсон (Тотовицкий, 84) – Мораес

Предупреждения: Буяльский – Хочолава, Исмаили, Степаненко

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