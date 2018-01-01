Футболисты Динамо снова проигнорировали Мораеса и не пожали ему руку

В матче 3-го тура УПЛ повторилась история Суперкубка Украины.

Перед матчем третьего тура УПЛ футболисты киевского Динамо отказались пожать руку форварду Шахтера Жуниору Мораесу.

Отметим, что подобная история случилась и в матче за Суперкубок Украины. Тогда динамовцы также не пожали руку бывшему партнеру по команде. После матча полузащитник киевлян Виталий Буяльский отметил, что это было командное решение.

Напомним, что на нашем сайте доступна онлайн видео трансляция поединка 3-го тура УПЛ между Динамо и Шахтером.

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