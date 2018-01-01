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Динамо нацелилось на нападающего Андерлехта

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Киевскому Динамо придется выдержать конкуренцию в лице московского Локомотива.
Исаак Телин
Исаак Телин
Getty Images

Киевское Динамо хочет усилиться нападающим бельгийского Андерлехта Исааком Телином. Об этом сообщает издание dhnet.be.

Отмечается, что "бело-синие" хотят взять 26-летнего шведа в аренду c правом выкупа. В то время, как Андерлехт хочет продать футболиста. Также в услугах Телина заинтересован московский Локомотив, который готов предложить за нападающего 5-6 миллионов евро.

В минувшем сезоне в чемпионате Бельгии форвард сыграл в 33 матчах и забил 19 мячей. Также на его счету четыре матча на чемпионате мира-2018 в составе сборной Швеции. 

По данным Transfermarkt, Телин оценивается в 3 миллиона евро.

Также к вашему вниманию подборка лучших действий Исаака Телина.

Ранее сообщалось, что Динамо заинтересовано в подписании Марьяна Шведа из львовских Карпат.

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Теги: футбол, Динамо, Исаак Телин, Андерлехт
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