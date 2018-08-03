Динамо – Шахтер: в какой форме сыграют команды

Динамо и Шахтер встретятся в центральном матче 3-го тура украинской Премьер-лиги.

Киевское Динамо и донецкий Шахтер встретятся в пятничном матче в рамках 3-го тура украинской Премьер-лиги на стадионе НСК Олимпийский.

Накануне матча команды определились с комплектами форм.

Фото: ФК Динамо Киев

Напомним, центральный поединок 3-го тура УПЛ Динамо – Шахтер состоится 3 августа в городе Киев на стадионе НСК Олимпийский. На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция матча, которая начнется в 19:00.

C прогнозами букмекеров на этот матч вы можете ознакомиться здесь.

К вашему вниманию анонс матча Динамо – Шахтер. Также предлагаем вам пройти тест и узнать, кто из футболистов переходил из Динамо в Шахтер и обратно.

Ранее стало известно, сколько продано билетов на матч Динамо – Шахтер.

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