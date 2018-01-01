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У УПЛ возникли проблемы с проведением матча Мариуполь - Динамо

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Поединок в Мариуполе невозможно провести по срокам.
Динамо и Мариуполь сыграют осенью
Динамо и Мариуполь сыграют осенью

Поединок четвертого тура между Мариуполем и Динамо УПЛ вынуждена перенести на поздний срок из-за успешного выступления мариупольской команды в еврокубках.

Согласно регламенту УПЛ, промежуток между двумя официальными матчами команды клуба (в частности соревнования УПЛ и клубные соревнования УЕФА) должен составлять не менее двух календарных дней.

Базовым днем 4 тура чемпионата УПЛ было определено 11 августа. При этом 14 августа Динамо сыграет с чешской Славией в третьем квалификационном этапе Лиги чемпионов. Зато 9 августа сыграет поединок третьего квалификационного этапа Лиги Европы с Бордо.

Таким образом, провести матч между Мариуполем и Динамо в промежутке между 9 и 14 августа невозможно. Его дата будет определена позже.

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Теги: Динамо Киев, Мариуполь, чемпионат украины
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