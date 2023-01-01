Динамо – Шахтер: стало известно, сколько продано билетов на матч

Динамо и Шахтер встретятся в центральном матче тура на НСК Олимпийский.

Киевское Динамо и донецкий Шахтер откроют пятничным матчем 3-й тур украинской Премьер-лиги на стадионе НСК Олимпийский.

Как сообщает официальный сайт "бело-синих", по состоянию на утро на матч продано порядка 40 тысяч билетов. Отметим, что цена на билеты стартует от 50 гривен. Наиболее дорогие обойдутся вам в 500 гривен.

Напомним, центральный поединок 3-го тура УПЛ Динамо – Шахтер состоится 3 августа в городе Киев на стадионе НСК Олимпийский. На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция матча, которая начнется в 19:00.

C прогнозами букмекеров на этот матч вы можете ознакомиться здесь.

К вашему вниманию анонс матча Динамо – Шахтер. Также предлагаем вам пройти тест и узнать, кто из футболистов переходил из Динамо в Шахтер и обратно.

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