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Динамо заинтересовано в подписании Шведа – СМИ

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Киевское Динамо может усилиться украинским форвардом львовских Карпат.
Марьян Швед
Марьян Швед
ФК Карпаты

Киевское Динамо заинтересовано в услугах украинского нападающего львовский Карпат Марьяна Шведа. Об этом сообщает ресурс Динамомания

Нападающий в 2015 году был куплен испанской Севильей за 1 миллион евро. В составе "андалусийцев" 21-летний украинец выступал за молодежную команду. В 2017 году Швед вновь вернулся в Карпаты и успел сыграть в 18 матчах, забив 6 голов. 

Издание Transfermarkt оценивает Шведа в 300 тысяч евро.

К вашему вниманию подборка лучших действий нападающего. 

Напомним, что сегодня Динамо сыграет в центральном поединке 3-го тура УПЛ против Шахтера на стадионе НСК Олимпийский. На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция матча, которая начнется в 19:00.

К вашему вниманию анонс матча Динамо – Шахтер. Также предлагаем вам пройти тест и узнать, кто из футболистов переходил из Динамо в Шахтер и обратно. 

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Теги: футбол, Динамо, Карпаты, Марьян Швед
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Комментариев (1)
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Осталось 500 символов
SAId    03.08.2018, 12:46
Оценка:  0
SAId
двоякое впечатление от трансферной политики Динамо...победителей не судят--а где победы??
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