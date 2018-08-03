Динамо заинтересовано в подписании Шведа – СМИ

Киевское Динамо может усилиться украинским форвардом львовских Карпат.

Киевское Динамо заинтересовано в услугах украинского нападающего львовский Карпат Марьяна Шведа. Об этом сообщает ресурс Динамомания.

Нападающий в 2015 году был куплен испанской Севильей за 1 миллион евро. В составе "андалусийцев" 21-летний украинец выступал за молодежную команду. В 2017 году Швед вновь вернулся в Карпаты и успел сыграть в 18 матчах, забив 6 голов.

Издание Transfermarkt оценивает Шведа в 300 тысяч евро.

К вашему вниманию подборка лучших действий нападающего.

Напомним, что сегодня Динамо сыграет в центральном поединке 3-го тура УПЛ против Шахтера на стадионе НСК Олимпийский. На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция матча, которая начнется в 19:00.

К вашему вниманию анонс матча Динамо – Шахтер. Также предлагаем вам пройти тест и узнать, кто из футболистов переходил из Динамо в Шахтер и обратно.

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