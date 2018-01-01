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Динамо – Шахтер: видео онлайн трансляция матча

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Динамо примет Шахтер в центральном матче 3-го тура чемпионата Украины по футболу.
Видео онлайн трансляция матча Динамо – Шахтер
Видео онлайн трансляция матча Динамо – Шахтер
ФК Динамо Киев

Динамо 3 августа проведет поединок 3-го тура украинской Премьер-лиги. Соперником киевлян станет донецкий Шахтер.

Вашему вниманию видео онлайн трансляция матча Динамо – Шахтер, которая начнется в 19:00.

Напомним, центральный поединок 3-го тура УПЛ Динамо – Шахтер состоится 3 августа в городе Киев на стадионе НСК Олимпийский. На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция матча, которая начнется в 19:00.

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Теги: футбол, Динамо Киев, УПЛ, Шахтер, чемпионат Украины по футболу, видео, онлайн трансляция
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