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Все об украинском Класико – в наших соцсетях!

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Не пропусти важные события в мире спорта.
Все об украинском Класико – в наших соцсетях!

Сегодня состоится первое украинское Класико нового сезона чемпионата Украины. Подписывайтесь на нас в соцсетях, чтобы не пропустить ничего интересного!

Получайте видео голов, интересные новости о любимых клубах прямо в ваш смартфон. Подписывайтесь на наш официальный канал в в Telegram!

Еще подробнее о футбольном мире можно читать на канале наших друзей – Football.ua, а также на страницах, посвященных клубам Динамо и Шахтер.

А если твои кумиры Энтони Джошуа или ЛеБрон Джеймс, то добро пожаловать в клуб подписчиков каналов о боксе и НБА.

Ну а следить за успехами Na'Vi и других киберспортивных коллективов можно на нашем канале о киберспорте.

Для любителей бега мы недавно запустили канал Irunning в телеграм и Facebook, а любители велоспорта найдут для себя много интересного на странице Bike&Me.

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