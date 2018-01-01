Динамо – Шахтер: чьи девушки и жены красивее?

Динамо и Шахтер встретятся в центральном матче 3-го тура УПЛ.

Динамо 3 августа проведет поединок в рамках 3-го тура. Соперником киевлян станет принципиальный оппонент – донецкий Шахтер.

Накануне противостояния редакция iSport.ua решила поинтересоваться мнением читателей, чьи же жены и девушки футболистов красивее?

Шахтер

Возлюбленная Тайсона

Девушка Николая Матвиенка

Жена Ярослава Ракицкого

Супруга Тараса Степаненко

Вторая половинка Олега Данченко

Динамо

Возлюбленная Беньямина Вербича

Девушка Владислава Калитвинцева

Жена Виталия Буяльского

Супруга Николая Морозюка

Вторая половинка Дениса Бойко

Шахтер или Динамо?

Напомним, центральный поединок 3-го тура УПЛ Динамо – Шахтер состоится 3 августа в городе Киев на стадионе НСК Олимпийский. На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция матча, которая начнется в 19:00.

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