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Динамо – Шахтер: анонс матча УПЛ

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Динамо и Шахтер встретятся уже в третьем туре чемпионата Украины по футболу.
Анонс матча Динамо – Шахтер
Анонс матча Динамо – Шахтер
ФК Шахтер

Динамо 3 августа примет на своем поле донецкий Шахтер в рамках 3-го тура УПЛ. Игра состоится на стадионе НСК Олимпийский. Стартовый свисток – в 19:00.

Представляем вашему вниманию анонс матча Динамо – Шахтер.

Накануне

В стартовых двух турах обе команды не потеряли очков – киевляне минимально обыграли Ворсклу и ФК Львов, а “горняки“ были сильнее Десны и Арсенала.

Также уже традиционно Динамо с Шахтером открывали сезон поединком за Суперкубок Украины – на этот раз оказался сильнее столичный клуб. Победу “бело-синим“ принес единственный мяч Виталия Буяльского.

Межсезонье

Летнюю паузу коллективы провели по разному – подопечным Александра Хацкевича предстоит добывать путевку в основной раунд Лиги чемпионов уже в августе, а “оранжево-черные“ начнут выступления в главном европейском клубном турнире сразу с группового раунда, потому ожидается, что Паулу Фонсека выведет своих футболистов на пик формы ближе к осени.

Что касается трансферной политики, то здесь также преимущество не на стороне Шахтера – команду покинули целый ряд игроков – Фред, Факундо Феррейра, Бернард и Дарио Срна, на смену которым пришли еще не сыгранные исполнители. Динамо же пробовало усилить состав точечно.

Очные встречи

Динамо в минувшем сезоне ни разу не проиграло Шахтеру (3 победы и одна ничья) – это, если говорить в контексте чемпионата Украины. Тем не менее, “горняки“ обыграли “бело-синих“ в финале национального кубка. К тому же донецкий клуб оформил и чемпионский титул, опередив киевлян в турнирной таблице.

Последние 10 поединков между Динамо и Шахтером:

21.07.18Суперкубок УкраиныШахтерДинамо0:1
19.05.18УПЛДинамоШахтер2:1
09.05.18Кубок УкраиныДинамоШахтер0:2
14.04.18УПЛШахтерДинамо0:1
22.10.17УПЛДинамоШахтер0:0
22.07.17УПЛШахтерДинамо0:1
15.07.17Суперкубок УкраиныШахтерДинамо2:0
26.05.17УПЛШахтерДинамо2:3
17.05.17Кубок УкраиныШахтерДинамо1:0
21.04.17УПЛДинамоШахтер0:1

Несмотря на это, букмекеры все равно считают “горняков“ фаворитом встречи. Так, компания bwin принимает ставки на победу Динамо с коэффициентом 2,85, а на триумф Шахтера – 2,3.

Ориентировочные составы

Динамо: Бойко – Кендзера, Бурда, Кадар, Морозюк – Шепелев, Буяльский – Вербич, Че Че, Цыганков – Беседин.

Шахтер: Пятов – Данченко, Хочолава, Ракицкий, Исмаили – Степаненко, Патрик – Марлос, Тайсон, Фернандо – Мораес.

Напомним, центральный поединок 3-го тура УПЛ Динамо – Шахтер состоится 3 августа в городе Киев на стадионе НСК Олимпийский. На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция матча, которая начнется в 19:00.

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Теги: футбол, чемпионат Украины по футболу, Динамо Киев, Шахтер, УПЛ, анонс матча
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