Динамо – Шахтер: анонс матча УПЛ

Динамо и Шахтер встретятся уже в третьем туре чемпионата Украины по футболу.

Динамо 3 августа примет на своем поле донецкий Шахтер в рамках 3-го тура УПЛ. Игра состоится на стадионе НСК Олимпийский. Стартовый свисток – в 19:00.

Представляем вашему вниманию анонс матча Динамо – Шахтер.

Накануне

В стартовых двух турах обе команды не потеряли очков – киевляне минимально обыграли Ворсклу и ФК Львов, а “горняки“ были сильнее Десны и Арсенала.

Также уже традиционно Динамо с Шахтером открывали сезон поединком за Суперкубок Украины – на этот раз оказался сильнее столичный клуб. Победу “бело-синим“ принес единственный мяч Виталия Буяльского.

Межсезонье

Летнюю паузу коллективы провели по разному – подопечным Александра Хацкевича предстоит добывать путевку в основной раунд Лиги чемпионов уже в августе, а “оранжево-черные“ начнут выступления в главном европейском клубном турнире сразу с группового раунда, потому ожидается, что Паулу Фонсека выведет своих футболистов на пик формы ближе к осени.

Что касается трансферной политики, то здесь также преимущество не на стороне Шахтера – команду покинули целый ряд игроков – Фред, Факундо Феррейра, Бернард и Дарио Срна, на смену которым пришли еще не сыгранные исполнители. Динамо же пробовало усилить состав точечно.

Очные встречи

Динамо в минувшем сезоне ни разу не проиграло Шахтеру (3 победы и одна ничья) – это, если говорить в контексте чемпионата Украины. Тем не менее, “горняки“ обыграли “бело-синих“ в финале национального кубка. К тому же донецкий клуб оформил и чемпионский титул, опередив киевлян в турнирной таблице.

Последние 10 поединков между Динамо и Шахтером:

21.07.18 Суперкубок Украины Шахтер Динамо 0:1 19.05.18 УПЛ Динамо Шахтер 2:1 09.05.18 Кубок Украины Динамо Шахтер 0:2 14.04.18 УПЛ Шахтер Динамо 0:1 22.10.17 УПЛ Динамо Шахтер 0:0 22.07.17 УПЛ Шахтер Динамо 0:1 15.07.17 Суперкубок Украины Шахтер Динамо 2:0 26.05.17 УПЛ Шахтер Динамо 2:3 17.05.17 Кубок Украины Шахтер Динамо 1:0 21.04.17 УПЛ Динамо Шахтер 0:1

Несмотря на это, букмекеры все равно считают “горняков“ фаворитом встречи. Так, компания bwin принимает ставки на победу Динамо с коэффициентом 2,85, а на триумф Шахтера – 2,3.

Ориентировочные составы

Динамо: Бойко – Кендзера, Бурда, Кадар, Морозюк – Шепелев, Буяльский – Вербич, Че Че, Цыганков – Беседин.

Шахтер: Пятов – Данченко, Хочолава, Ракицкий, Исмаили – Степаненко, Патрик – Марлос, Тайсон, Фернандо – Мораес.

Напомним, центральный поединок 3-го тура УПЛ Динамо – Шахтер состоится 3 августа в городе Киев на стадионе НСК Олимпийский. На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция матча, которая начнется в 19:00.

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