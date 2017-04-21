Динамо – Шахтер: анонс матча УПЛ
Динамо 3 августа примет на своем поле донецкий Шахтер в рамках 3-го тура УПЛ. Игра состоится на стадионе НСК Олимпийский. Стартовый свисток – в 19:00.
Представляем вашему вниманию анонс матча Динамо – Шахтер.
Накануне
В стартовых двух турах обе команды не потеряли очков – киевляне минимально обыграли Ворсклу и ФК Львов, а “горняки“ были сильнее Десны и Арсенала.
Также уже традиционно Динамо с Шахтером открывали сезон поединком за Суперкубок Украины – на этот раз оказался сильнее столичный клуб. Победу “бело-синим“ принес единственный мяч Виталия Буяльского.
Межсезонье
Летнюю паузу коллективы провели по разному – подопечным Александра Хацкевича предстоит добывать путевку в основной раунд Лиги чемпионов уже в августе, а “оранжево-черные“ начнут выступления в главном европейском клубном турнире сразу с группового раунда, потому ожидается, что Паулу Фонсека выведет своих футболистов на пик формы ближе к осени.
Что касается трансферной политики, то здесь также преимущество не на стороне Шахтера – команду покинули целый ряд игроков – Фред, Факундо Феррейра, Бернард и Дарио Срна, на смену которым пришли еще не сыгранные исполнители. Динамо же пробовало усилить состав точечно.
Очные встречи
Динамо в минувшем сезоне ни разу не проиграло Шахтеру (3 победы и одна ничья) – это, если говорить в контексте чемпионата Украины. Тем не менее, “горняки“ обыграли “бело-синих“ в финале национального кубка. К тому же донецкий клуб оформил и чемпионский титул, опередив киевлян в турнирной таблице.
Последние 10 поединков между Динамо и Шахтером:
|21.07.18
|Суперкубок Украины
|Шахтер
|Динамо
|0:1
|19.05.18
|УПЛ
|Динамо
|Шахтер
|2:1
|09.05.18
|Кубок Украины
|Динамо
|Шахтер
|0:2
|14.04.18
|УПЛ
|Шахтер
|Динамо
|0:1
|22.10.17
|УПЛ
|Динамо
|Шахтер
|0:0
|22.07.17
|УПЛ
|Шахтер
|Динамо
|0:1
|15.07.17
|Суперкубок Украины
|Шахтер
|Динамо
|2:0
|26.05.17
|УПЛ
|Шахтер
|Динамо
|2:3
|17.05.17
|Кубок Украины
|Шахтер
|Динамо
|1:0
|21.04.17
|УПЛ
|Динамо
|Шахтер
|0:1
Несмотря на это, букмекеры все равно считают “горняков“ фаворитом встречи. Так, компания bwin принимает ставки на победу Динамо с коэффициентом 2,85, а на триумф Шахтера – 2,3.
Ориентировочные составы
Динамо: Бойко – Кендзера, Бурда, Кадар, Морозюк – Шепелев, Буяльский – Вербич, Че Че, Цыганков – Беседин.
Шахтер: Пятов – Данченко, Хочолава, Ракицкий, Исмаили – Степаненко, Патрик – Марлос, Тайсон, Фернандо – Мораес.
Напомним, центральный поединок 3-го тура УПЛ Динамо – Шахтер состоится 3 августа в городе Киев на стадионе НСК Олимпийский. На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция матча, которая начнется в 19:00.
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