УПЛ: Ворскла одержала первую победу в сезоне, Заря не смогла одолеть Черноморец

Вашему вниманию расписание и результаты матчей 3-го тура чемпионата Украины по футболу.

В Украине в рамках очередного тура УПЛ традиционно пройдет шесть поединков, один из которых состоится в пятницу (3 августа), два – в субботу (4 августа), а еще три – в воскресенье (5 августа).

Вашему вниманию расписание и результаты матчей 3-го тура чемпионата Украины по футболу:

Пятница, 3 августа

Динамо – Шахтер 1:0

Гол: Вербич, 65

Динамо: Бойко – Кендзера, Бурда, Кадар, Морозюк – Сидорчук (Андриевский, 72), Шепелев (Гармаш, 63) – Цыганков, Буяльский (Че Че, 82), Вербич – Беседин

Шахтер: Пятов – Данченко, Хочолава, Ракицкий, Исмаили – Степаненко (Фернандо, 76), Патрик – Марлос, Коваленко (Майкон, 90), Тайсон (Тотовицкий, 84) – Мораес

Предупреждения: Буяльский – Хочолава, Исмаили, Степаненко

Суббота, 4 августа

Ворскла — ФК Львов 1:0

Гол: Карека, 83.

Ворскла: Шуст — Пердута, Мартыненко, Чижов (Чеснаков, 52), Ребенок — Кравченко, Шарпар — Кобахидзе, Кулач (Карека, 70), Кадимян (Габелок, 80) — Коломоец.

Львов: Бандура — Парамонов, Адамюк, Голиков, Воронин — Каленчук, Приймак — Панамби (Янчак, 67), Аугусто (Сезар, 78), Западня (Тейлор, 66) — Бруно.

Предупреждения: Коломоец, Кадимян, Карека — Голиков.

Удаления: Коломоец, 90 — Голиков, 89 (оба — повторное предупреждение).

На 29-ой минуте Бруно не реализовал пенальти (вратарь).

Заря – Черноморец 1:1

Голы: Рожерио да Силва, 23 - Савченко, 59

Заря: Махарадзе, Вернидуб, Гордиенко, Сваток, Каменюка, Силас, Хомченовский (Кабаев, 63), Чеберко, Караваев, Арвеладзе (Харатин, 54), Рафаэл Ратао (Леднев, 80).

Черноморец: Литовченко, Трубочкин (Ярмоленко, 84), Грачев, Рыжук, Романюк, Черний, Савченко (Карноза, 90), Бабенко, Смирнов, Татарков (Леонов, 82), Штогрин.

Предупреждения: Грачев (52), Чеберко (88).

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Воскресенье, 5 августа

17:00 Карпаты – Олимпик

19:30 Арсенал-Киев – Мариуполь

19:30 Десна – Александрия

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