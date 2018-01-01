УПЛ: Динамо с Шахтреом откроют 3-й тур

Вашему вниманию расписание и результаты матчей 3-го тура чемпионата Украины по футболу.

В Украине в рамках очередного тура УПЛ традиционно пройдет шесть поединков, один из которых состоится в пятницу (3 августа), два – в субботу (4 августа), а еще три – в воскресенье (5 августа).

Вашему вниманию расписание и результаты матчей 3-го тура чемпионата Украины по футболу:

Пятница, 3 августа

19:00 Динамо – Шахтер

Суббота, 4 августа

17:00 Ворскла – Львов

19:30 Заря – Черноморец

Воскресенье, 5 августа

17:00 Карпаты – Олимпик

19:30 Арсенал-Киев – Мариуполь

19:30 Десна – Александрия

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