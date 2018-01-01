УПЛ: Динамо с Шахтреом откроют 3-й тур
Вашему вниманию расписание и результаты матчей 3-го тура чемпионата Украины по футболу.
В Украине в рамках очередного тура УПЛ традиционно пройдет шесть поединков, один из которых состоится в пятницу (3 августа), два – в субботу (4 августа), а еще три – в воскресенье (5 августа).
Вашему вниманию расписание и результаты матчей 3-го тура чемпионата Украины по футболу:
Пятница, 3 августа
19:00 Динамо – Шахтер
Суббота, 4 августа
17:00 Ворскла – Львов
19:30 Заря – Черноморец
Воскресенье, 5 августа
17:00 Карпаты – Олимпик
19:30 Арсенал-Киев – Мариуполь
19:30 Десна – Александрия
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