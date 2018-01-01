УПЛ: Динамо победило Шахтер, Заря примет Черноморец
В Украине в рамках очередного тура УПЛ традиционно пройдет шесть поединков, один из которых состоится в пятницу (3 августа), два – в субботу (4 августа), а еще три – в воскресенье (5 августа).
Вашему вниманию расписание и результаты матчей 3-го тура чемпионата Украины по футболу:
Пятница, 3 августа
Динамо – Шахтер 1:0
Гол: Вербич, 65
Динамо: Бойко – Кендзера, Бурда, Кадар, Морозюк – Сидорчук (Андриевский, 72), Шепелев (Гармаш, 63) – Цыганков, Буяльский (Че Че, 82), Вербич – Беседин
Шахтер: Пятов – Данченко, Хочолава, Ракицкий, Исмаили – Степаненко (Фернандо, 76), Патрик – Марлос, Коваленко (Майкон, 90), Тайсон (Тотовицкий, 84) – Мораес
Предупреждения: Буяльский – Хочолава, Исмаили, Степаненко
Суббота, 4 августа
17:00 Ворскла – Львов
19:30 Заря – Черноморец
Воскресенье, 5 августа
17:00 Карпаты – Олимпик
19:30 Арсенал-Киев – Мариуполь
19:30 Десна – Александрия
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