Шепелев: Каждый матч против Шахтера – поединок за чемпионство

Полузащитник Динамо – о предстоящем противостоянии с Шахтером.

Динамо 3 августа сыграет поединок 3-го тура УПЛ, в котором примет на своем поле донецкий Шахтер.

Накануне встречи своим мнением поделился футболист "бело-синих" Владимир Шепелев.

"Неважно, когда и где мы играем с Шахтером. Каждый такой матч становится поединком за чемпионство, так что будущая игра точно не будет рядовой, а пройдет с серьезным настроем и хорошими эмоциями. Даже контрольный матч не сал бы обыденным. Все матчи против Шахтера для нас ключевые", – приводит слова полузащитника официальный сайт столичного клуба.

Напомним, противостояние между Динамо и Шахтером пройдет на стадионе НСК Олимпийский. Стартовый свисток – в 19:00.

Также на нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция матча.

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