Динамо (U-21) победило сверстников из Шахтера

За день до встречи основных команд между собой сыграли молодежные составы Динамо и Шахтера.

Динамо оказалось сильнее Шахтера ФК Динамо Киев

Молодежный состав киевского Динамо принял сверстников из донецкого Шахтера в рамках национального первенства. Поединок завершился победой в пользу "бело-синих". Дубль на свой счет записал Евгений Смирный. Динамо (U-21) – Шахтер (U-21) 2:1

Голы: Смирный 13, 90+3 – Зубков, 34 Динамо (U-21): Бущан, Сидклей, Малышкин (Петрусенко, 55), Смирный, Алибеков, Шапаренко (Булеца, 45+1), Калитвинцев (Цитаишвили, 74), Русин (Хоцяновский, 45+1), Миколенко, Попов, Пиварич (Вантух, 45+1) Шахтер (U-21): Кудрик, Конопля, Меличенко, Бондарь, Корниенко (Топалов, 71), Игнатенко, Якимец (Чех, 59), Глагола (Дудик, 74), Зубков, Мудрик (Холод, 85), Василевич (Кулаков, 90) Предупреждения: Миколенко, Алибеков, Петрусенко – Корниенко, Дудик Отметим, что уже завтра (3 августа) сыграют основные составы Динамо и Шахтера в рамках центрального противостояния 3-го тура УПЛ. На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция матча. Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

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