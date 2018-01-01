Динамо (U-21) победило сверстников из Шахтера
Молодежный состав киевского Динамо принял сверстников из донецкого Шахтера в рамках национального первенства.
Поединок завершился победой в пользу "бело-синих". Дубль на свой счет записал Евгений Смирный.
Динамо (U-21) – Шахтер (U-21) 2:1
Голы: Смирный 13, 90+3 – Зубков, 34
Динамо (U-21): Бущан, Сидклей, Малышкин (Петрусенко, 55), Смирный, Алибеков, Шапаренко (Булеца, 45+1), Калитвинцев (Цитаишвили, 74), Русин (Хоцяновский, 45+1), Миколенко, Попов, Пиварич (Вантух, 45+1)
Шахтер (U-21): Кудрик, Конопля, Меличенко, Бондарь, Корниенко (Топалов, 71), Игнатенко, Якимец (Чех, 59), Глагола (Дудик, 74), Зубков, Мудрик (Холод, 85), Василевич (Кулаков, 90)
Предупреждения: Миколенко, Алибеков, Петрусенко – Корниенко, Дудик
Отметим, что уже завтра (3 августа) сыграют основные составы Динамо и Шахтера в рамках центрального противостояния 3-го тура УПЛ.
На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция матча.
Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Полная версия правил