Игрок Александрии продолжит карьеру в Бельгии

Кортрейк официально представил Андрея Бацулу.

Кортрейк подписал контракт с левым защитником/полузащитником Андреем Бацулой, сообщает официальный сайт бельгийского клуба.

Соглашение с 26-летним украинцем рассчитано на три года с возможностью пролонгации еще на два года. В Кортрейке Андрей будет выступать под 29-м номером.

Бацула, выступавший за Кремень и вторую команду Ворсклы, летом 2014 года перешел в Зирку (67 матчей, 5 голов), а летом 2017 года стал игроком Александрии (26, 1).

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