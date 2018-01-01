Буэно: Сегодня проведу первую тренировку и пообщаюсь с тренером

Новичок Динамо дал свой первый комментарий после перехода.

Бразильский новичок Динамо Витор Буэно дал свой первый комментарий качестве игрока киевлян.

“Безмерно рад. Это была моя мечта - попробовать себя в Европе. Хорошо, что мне удалось сразу прийти в команду с такой историей. Я уже видел игру Динамо. Могу сказать, что это квалифицированная команда, с которой мы будем выигрывать трофеи.

Моей первой целью станет участие в Лиге чемпионов, а потом победа в чемпионате Украины. Я полностью восстановился после травмы и готов целиком отдаваться в играх и тренировках за новый клуб. С тренером еще не виделись. Сегодня я проведу первую тренировку, пообщаюсь с Хацкевичем, что бы понять, как он хочет использовать меня на поле и как мне принести максимум пользы для команды.

Я уже знаком с бразильцами Че Че и Сидклеем, так как играл против них. Рад, что теперь мы стали партнерами по команде. Знаю, что в Динамо играл Андрей Шевченко”,- сказал Буэно.

Напомним, что бразилец проведет в Динамо следующие два сезона на правах аренды. Витор уже выбрал себе игровой номер.

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