Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Буэно: Сегодня проведу первую тренировку и пообщаюсь с тренером

Комментариев: 0
Новичок Динамо дал свой первый комментарий после перехода.
Витор Буэно
Витор Буэно
ФК Динамо

Бразильский новичок Динамо Витор Буэно дал свой первый комментарий качестве игрока киевлян.

“Безмерно рад. Это была моя мечта - попробовать себя в Европе. Хорошо, что мне удалось сразу прийти в команду с такой историей. Я уже видел игру Динамо. Могу сказать, что это квалифицированная команда, с которой мы будем выигрывать трофеи.

Моей первой целью станет участие в Лиге чемпионов, а потом победа в чемпионате Украины. Я полностью восстановился после травмы и готов целиком отдаваться в играх и тренировках за новый клуб. С тренером еще не виделись. Сегодня я проведу первую тренировку, пообщаюсь с Хацкевичем, что бы понять, как он хочет использовать меня на поле и как мне принести максимум пользы для команды.

Я уже знаком с бразильцами Че Че и Сидклеем, так как играл против них. Рад, что теперь мы стали партнерами по команде. Знаю, что в Динамо играл Андрей Шевченко”,- сказал Буэно.

Напомним, что бразилец проведет в Динамо следующие два сезона на правах аренды. Витор уже выбрал себе игровой номер.

Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Поделись:
Теги: Динамо, Витор Буэно
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь