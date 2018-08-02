Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Соблазнительная девушка Буэно, которая украсит трибуны НСК Олимпийский

Комментариев: 4
Знакомимся с девушкой новичка киевского Динамо Витора Буэно.
Таяна Маюми и Витор Буэно
Таяна Маюми и Витор Буэно

Бразильский полузащитник Витор Буэно стал игроком киевского Динамо. В стан киевлян игрок перешел на правах аренды на два следующие сезона.

Вероятнее всего, Буэно переедет в Киев не один, а с девушкой Таяной Маюми. Или как минимум она будет к нему приезжать, а значит ее можно будет увидеть на трибунах НСК Олимпийский.

Несмотря на юный возраст (Витору 23 года, Таяне – 22), они вместе уже 5 лет. Девушка является ветеринаром по профессии, но при этом имеет модельную внешность и азиатские черты лица, хотя родилась в Бразилии в одном городе с Витором.

Ранее сообщалось, что Буэно в Динамо взял себе номер экс-легенды столичного клуба.

Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Поделись:
Теги: Витор Буэно, Динамо Киев, Сантос, трансфер, УПЛ, вне игры, фото, чемпионат Украины по футболу
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (4)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Отсортировать по дате Вниз
гость  (аноним)  02.08.2018, 16:17
Оценка:  0
гость
Фигурка да... но вот по лицу печаль...
гость  (аноним)  02.08.2018, 15:27
Оценка:  0
гость
Что это блеать
гость  (аноним)  02.08.2018, 15:18
Оценка:  -1
гость
ну такэ, думаю он в Киеве быстро смекнет, где самые симпотные девочки
irinapolina    02.08.2018, 15:07
Оценка:  +1
irinapolina
Украсит в смысле покрасит?
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь