Соблазнительная девушка Буэно, которая украсит трибуны НСК Олимпийский

Знакомимся с девушкой новичка киевского Динамо Витора Буэно.

Бразильский полузащитник Витор Буэно стал игроком киевского Динамо. В стан киевлян игрок перешел на правах аренды на два следующие сезона.

Вероятнее всего, Буэно переедет в Киев не один, а с девушкой Таяной Маюми. Или как минимум она будет к нему приезжать, а значит ее можно будет увидеть на трибунах НСК Олимпийский.

Несмотря на юный возраст (Витору 23 года, Таяне – 22), они вместе уже 5 лет. Девушка является ветеринаром по профессии, но при этом имеет модельную внешность и азиатские черты лица, хотя родилась в Бразилии в одном городе с Витором.

Ранее сообщалось, что Буэно в Динамо взял себе номер экс-легенды столичного клуба.

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