Буэно в Динамо взял себе номер экс-легенды столичного клуба
Витор Буэно определился с игровым номером в новой команде.
Бразильский полузащитник Витор Буэно стал игроком киевского Динамо и определился с игровым номером.
В Динамо 23-летний футболист будет играть под 20-м номером.
До последнего времени под 20-м номером в Динамо играл Олег Гусев, который покинул команду весной. Его провожали баннерам "Легенда №20", и предлагали оставить за ним этот номер навечно.
Ранее сообщалось, что Витор Буэно перейдет в Динамо на правах двухлетней аренды. Игрок уже попрощался с Сантосом.
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