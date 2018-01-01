Буэно в Динамо взял себе номер экс-легенды столичного клуба

Витор Буэно определился с игровым номером в новой команде.

Бразильский полузащитник Витор Буэно стал игроком киевского Динамо и определился с игровым номером.

В Динамо 23-летний футболист будет играть под 20-м номером.

До последнего времени под 20-м номером в Динамо играл Олег Гусев, который покинул команду весной. Его провожали баннерам "Легенда №20", и предлагали оставить за ним этот номер навечно.

Ранее сообщалось, что Витор Буэно перейдет в Динамо на правах двухлетней аренды. Игрок уже попрощался с Сантосом.

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