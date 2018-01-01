Официально: Буэно стал игроком Динамо

Бразильский полузащитник пополнил состав киевлян на правах аренды.

Бразильский полузащитник Витор Буэно стал игроком киевского Динамо.

Как сообщает официальный сайт киевлян, Динамо и Сантос достигли соглашения об аренде 23-летнего игрока.

Буэно будет выступать за Динамо в течение ближайших двух сезонов - 2018/2019 и 2019/2020.

Ранее фото 23-летнего игрока в футболке Динамо появилось в Instagram агент футболиста Лукки Бертолуччи.

Ранее сообщалось, что Витор Буэно перейдет в Динамо на правах двухлетней аренды. Игрок уже попрощался с Сантосом.

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