Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Официально: Буэно стал игроком Динамо

Комментариев: 0
Бразильский полузащитник пополнил состав киевлян на правах аренды.
Витор Буэно
Витор Буэно
ФК Динамо Киев

Бразильский полузащитник Витор Буэно стал игроком киевского Динамо.

Как сообщает официальный сайт киевлян, Динамо и Сантос достигли соглашения об аренде 23-летнего игрока.

Буэно будет выступать за Динамо в течение ближайших двух сезонов - 2018/2019 и 2019/2020.

Ранее фото 23-летнего игрока в футболке Динамо появилось в Instagram агент футболиста Лукки Бертолуччи.

Ранее сообщалось, что Витор Буэно перейдет в Динамо на правах двухлетней аренды. Игрок уже попрощался с Сантосом

Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Поделись:
Теги: Витор Буэно, Динамо Киев, Сантос, Трансфер
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь