Официально: Буэно стал игроком Динамо
Бразильский полузащитник пополнил состав киевлян на правах аренды.
Бразильский полузащитник Витор Буэно стал игроком киевского Динамо.
Как сообщает официальный сайт киевлян, Динамо и Сантос достигли соглашения об аренде 23-летнего игрока.
Буэно будет выступать за Динамо в течение ближайших двух сезонов - 2018/2019 и 2019/2020.
Ранее фото 23-летнего игрока в футболке Динамо появилось в Instagram агент футболиста Лукки Бертолуччи.
Ранее сообщалось, что Витор Буэно перейдет в Динамо на правах двухлетней аренды. Игрок уже попрощался с Сантосом.
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