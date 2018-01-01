Стали известны имена арбитров на матч Динамо - Шахтер

Объявлены имена главного арбитра и его ассистентов на матч 3-го тура УПЛ Динамо – Шахтер.Главным арбитром поединка назначен львовянин Юрий Можаровский. На бровках е.

Объявлены имена главного арбитра и его ассистентов на матч 3-го тура УПЛ Динамо – Шахтер.

Главным арбитром поединка назначен львовянин Юрий Можаровский. На бровках ему помогут Александр Войтюк из Запорожья и Семен Шлончак из Черкасс. Четвертым арбитром назначен Виталий Романов из города Днепр.

Отметим, что в прошлом сезоне Можаровский дважды обслуживал встречи Динамо и Шахтера. В рамках чемпионата киевляне одержали минимальную победу, а в финале кубка “горняки” победили 2:0.

Напомним, что матч Динамо – Шахтер состоится завтра, 3-го августа на стадионе НСК Олимпийский. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция поединка.

Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!