Потенциальный новичок Динамо попрощался с прошлым клубом

Буэно заявил, что он больше не игрок Сантоса.

Полузащитник Витор Буэно в ближайшее время будет представлен в качестве новичка Динамо. Игрок уже попрощался с Сантосом, поблагодарив на своей страницу в Instagram клуб.

"Больше не Сантиста. Пишу, чтобы попрощаться с вами. Спасибо за все. Спасибо за все что сделали для меня за эти три года. За поддержку, за испытания, благодаря которым я стал более взрослым и лучшим человеком.

Спасибо Сантосу за осуществление моей детской мечты, мечты моей семьи. Всегда буду вашим болельщиком. Сантос навсегда в моем сердце", - написал Буэно.

Ранее сообщалось, что Витор Буэно перейдет в Динамо на правах двухлетней аренды.

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