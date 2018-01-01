Два футболиста сборной Украины U-19 попали в символическую сборную Евро-2018

Сборная Украины U-19 вылетела на стадии полуфинала на чемпионате Европы-2018.

Эксперты УЕФА составили символическую сборную чемпионата Европы среди юношей до 19 лет.

Среди топ-11 футболистов Евро-2018 оказался и нападающий сборной Украины – Владислав Супряга из Днепр-1.

Еще один футболист "сине-желтых" Сергей Булеца из Динамо попал в число запасных игроков.

Напомним, что команда Александра Петракова вылетела на стадии полуфинала, крупно уступив сверстникам из Португалии (0:5).

Сразу же после поражения наставник сборной Украины взял всю вину на себе. Однако после окончания чемпионата Европы заявил, что его команда даже перевыполнила задачу.

Напомним, что выходи в полуфинал Евро U-19 позволил квалифицироваться в основную сетку чемпионата мира U-20.

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