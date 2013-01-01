Полузащитник Шахтера может продолжить карьеру в Бешикташе

Веллингтон не слишком уж востребован в своем нынешнем клубе.

Полузащитник Шахтера Веллингтон Нем может продолжить карьеру в турецком Бешикташе, сообщает Fotospor.com.

По информации источника, в услугах бразильца заинтересован лично президент “орлов” Фикрет Орман.

Веллингтон выступает за Шахтер с 2013 года, но игроком основы он так и не стал. В 2017 году он отправлялся в аренду в Сан-Паулу, но пропустил почти весь сезон из-за травмы. В прошлом сезоне он провел на поле лишь 57 минут.

Ранее главный тренер “горняков” Пауло Фонсека заявлял, что не рассчитывает на бразильца и тот может искать себе новый клуб.

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