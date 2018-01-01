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Шапаренко: Переход Мораеса в Шахтер шокировал больше, чем трансфер Роналду в Ювентус

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Николай Шапаренко пообщался с болельщиками накануне игры с Шахтером.
Николай Шапаренко
Николай Шапаренко
ФК Динамо Киев

Полузащитник Динамо Николай Шапаренко на встрече с болельщиками заявил, что переход Жуниора Мораеса в Шахтер шокировал его больше, чем трансфер в Криштиану Роналду в Ювентус. Также молодой полузащитник рассказал, как кардинально готов сменить имидж в случае выигрыша чемпионского титула УПЛ.

"Какой трансфер шокировал больше – Роналду в Ювентус или Мораеса в Шахтер? Наверное, переход Мораеса.

Смог ли я подстричься налысо в случае выигрыша чемпионского титула с Динамо? Нет, волосы трогать не буду. Могу только покрасить в любой цвет", – сказал Шапаренко.

Цыганков предложил своему другу покраситься в синий цвет. К слову, сам Виктор пообещал постричься налысо в случае победы в чемпионате. 

Напомним, что матч Динамо – Шахтер состоится в пятницу, 3-го августа, на стадионе НСК Олимпийский. Начало матча – в 19:00 по киевскому времени. Также на нашем сайте будет доступен онлайн матча.

Ранее Денис Бойко заявил, что хотел бы завершить карьеру в Динамо.

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Теги: футбол, УПЛ, Динамо, Николай Шапаренко
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