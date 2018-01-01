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Назаренко поможет Днепру вернуться в профессиональный футбол

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Полузащитник сыграет за клуб в чемпионате Украины среди аматоров.
Сергей Назаренко
Сергей Назаренко
fcdnipro.ua

Экс-полузащитник сборной Украины Сергей Назаренко вернется на поле, что бы помочь Днепру вернуться во Вторую лигу.

Назаренко был внесен в заявку Днепра на ближайший сезон. Уже в эту субботу, 4 июля, он может принять участие в первом матче команды против запорожского Мотора.

Последний раз полузащитник выходил на поле в футболке Днепра в 2016 году, после чего перешел в тренерский штаб команды. Всего за клуб он провел 271 матч и забил 54 гола.

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Теги: футбол, Днепр, Сергей Назаренко
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