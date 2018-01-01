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Заваров вошел в селекционную службу киевского Динамо

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Экс-игрок Динамо занял должность селекционера клуба.
Александр Заваров вернулся в Динамо
Александр Заваров вернулся в Динамо
ФК Динамо Киев

Бывший игрок Динамо Александр Заваров официально вернулся в команду, заняв должность в селекционной службе, сообщает официальный сайт киевлян.

"Мне очень приятно вернуться в Динамо после почти 30 лет разлуки и работать с такими людьми, как Владимир Веремеев, Владимир Бессонов, Алексей Михайличенко, для меня это большая честь. Со своей стороны обещаю добросовестно работать и приносить пользу клубу", - сказал Заваров.

Предыдущим местом работы Заваров был тренерский штаб Михаила Фоменко в сборной Украины.

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Теги: Александр Заваров, Динамо, Киев, футбол
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